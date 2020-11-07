ديربي الرياض | متى يلتقي الهلال والنصر في نهائي كأس ملك السعودية؟

تترقب جماهير ناديي الهلال والنصر، خلال الفترة المقبلة، المباراة الهامة بين الفريقين، في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، وتنتظر تحديد الموعد الرسمي لإقامة اللقاء.

وتأهل الهلال للمباراة النهائية بعد فوزه في نصف النهائي على أبها 2 ـ 0، بينما حجز النصر بطاقة العبور بعد تخطيه أهلي جدة بهدفين مقابل هدف وحيد.

وكشفت مصادر مُطلعة أن الاتحاد السعودي لكرة القدم اقترح موعدين لخوض مباراة نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بين الهلال والنصر، وتم اقتراح يومي 26 و28 نوفمبر الجاري موعدين للعب اللقاء، وقد ترك للجهات المسؤولة حرية اختيار أحدهما.

وأوضحت أنه في حالة اعتماد إقامة المباراة النهائية يوم 26 نوفمبر الجاري، فإنه سيتم تأجيل مباراة الهلال والنصر في الجولة الخامسة من الدوري السعودي والمقررة يوم 23 نوفمبر إلى موعد آخر.

ويتصدر الهلال حاليا بطولة الدوري السعودي (كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين) برصيد 10 نقاط، بينما يتذيل النصر جدول الترتيب في مفاجأة صادمة، وذلك بعد تلقيه 3 خسائر في أول 3 جولات.

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