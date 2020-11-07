الشكوك تحوم حول مشاركة هالستنبرج مع المنتخب الألماني بسبب الإصابة

أثيرت الشكوك حول إمكانية مشاركة المدافع مارسيل هالستنبرج مع المنتخب الألماني في مبارياته المقبلة، بعدما تعرض اللاعب للإصابة خلال الإحماء قبل مباراة فريقه لايبزج أمام فرايبورج اليوم السبت ضمن منافسات الدوري الألماني (بوندسليجا).

وكان هالستنبرج 29/ عامًا/ يستعد للبدء ضمن التشكيل الأساسي للايبزج لكنه تعرض للإصابة في أعلى الفخذ وحل مكانه أنجيلينو في التشكيل الأساسي.

ويستضيف المنتخب الألماني نظيره التشيكي في مباراة ودية في لايبزج يوم الأربعاء المقبل، ثم يلتقي في المدينة نفسها نظيره الأوكراني في دوري أمم أوروبا بعدها بثلاثة أيام.

وبعدها يختتم المنتخب الألماني مبارياته في دور المجموعات بدوري الأمم بمواجهة نظيره الإسباني في 17 نوفمبر الجاري.

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