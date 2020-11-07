مانشستر يونايتد يتجاوز إيفرتون بثلاثية

قاد البرتغالي برونو فرنانديز فريقه مانشستر يونايتد لتجاوز إيفرتون في مباراة شهدت الهدف الأول للأوروغوياني كافاني.



وانتصر مانشستر يونايتد على مضيفه إيفرتون 3-1 اليوم السبت في المرحلة الثامنة من مسابقة الدوري الإنكليزي الممتاز.



ويعود الفضل في انتصار الشياطين الحمر إلى النجم البرتغالي برونو فرنانديز بعدما قلب تأخر فريقه بهدف البرازيلي بيرنارد (19) إلى فوز بفضل ثنائيته (25 و32).



وأضاف البديل الأوروغوياني كافاني الهدف الثالث مع اللحظات الأخيرة من اللقاء بصناعة من برونو فرنانديز أيضاً، وهو الهدف الأول لنجم باريس سان جيرمان السابق مع فريقه الجديد.



ورفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 10 نقاط بينما توقف رصيد إيفرتون عند 13 نقطة.



ودخل يونايتد المواجهة بضغوطات كبيرة خاصة وأنه خسر من أرسنال في الجولة الفائتة ومن ثم تلقى هزيمة مفاجئة من إسطنبول باشاكشهير التركي في دوري أبطال أوروبا الأربعاء الفائت.



ولم يكن إيفرتون أفضل حالاً إذ تعادل في مباراة وخسر اثنتين قبل أن يُهزم اليوم أمام يونايتد في الدوري الممتاز.



وسرت شائعات في الأيام الماضية لاسيما بعد الأداء الضعيف للفريق في مواجهة مضيفه التركي مفادها أن يونايتد يقوم باتصالات مع الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو المدرب السابق لتوتنهام من اجل خلافة سولسكاير.



ولم يستفد فريق المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي من استعادة خدمات حارسه جوردان بيكفورد ونجمه الكولومبي خاميس رودريغيز سيما أن الأخير صاحب الثلاثة أهداف في الموسم لم يكن في المستوى المطلوب.

المصدر: بي إن سبورت