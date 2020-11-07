شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يتحدث عن مواجهة مان سيتي.. ورأيه في تألق جوتا وتضحية فيرمينو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد النجم محمد صلاح، لاعب ليفربول، أنه يستمتع بالسباق التنافسي بين الريدز ومانشستر سيتي وينتظر بفارغ الصبر المواجهة المقبلة المقرر لها غدا الأحد، في إطار منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم «بريميرليج».

ويلتقي بطلا الموسمين الماضيين في الدوري للمرة الأولى هذا الموسم على ملعب الاتحاد، مع تقدم ليفربول «7 مباريات» بخمس نقاط على مانشستر سيتي «6 مباريات».

وقال النجم المصري، عن مواجهة فريق بيب جوارديولا، في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للنادي: «بالطريقة التي يلعبون بها، كانوا في أعلى مستوى لسنوات عديدة. لقد فازوا بلقبي دوري قبل أن نفوز به الموسم الماضي. لقد كانوا مذهلين في دوري أبطال أوروبا والدوري. هناك دائما منافسة بيننا. لذلك، نحن نتطلع إلى تلك المباراة وأنا متأكد من أنهم يتطلعون إلى المباراة أيضًا لأنه علينا الآن الدفاع عن لقب الدوري الذي نحن أبطاله. نحن متحمسون لهذه المباراة وأنا متأكد من أنهم كذلك».

ويدخل صلاح مواجهة السيتي بأداء مذهل حيث سجل صاحب الرقم 11 تسعة أهداف في جميع المسابقات هذا الموسم، كما وصل إلى تسجيل 100 هدف مع ليفربول بفضل هدفه في ديربي ميرسيسايد في جوديسون بارك ضد إيفرتون في ظهوره رقم 159، مما جعله ثالث أسرع لاعب يسجل 100 هدف في تاريخ النادي بعد روجر هانت (144) وجاك باركنسون (153).

وعلق صلاح مازحًا: «كنت أتمنى أن أكون الأسرع! لكن ثالث أسرع واحد ليس أمرًا سيئًا. من الرائع دائمًا تسجيل الأهداف. تسجيل 100 هدف لليفربول هو شيء مميز حقًا. أنا أبحث دائمًا عن شيء لمساعدة الفريق حقًا في الفوز بالمباريات، وهذا هو الشيء الأكثر أهمية، هدف الفريق. أنا فخور جدا بهذا الأمر».

وعن تألق ديوجو جوتا، وتأقلمه بسرعة مع الفريق، قال صلاح: «بالتأكيد، نحن سعداء من أجله، نحن زملاء في الفريق. نحن نحاول دفع بعضنا البعض للأمام كل يوم في التدريبات. عندما تشاهد شخصا ينضم للفريق ويسجل الأهداف، تشعر بالسعادة من أجله، وتشعر أنه سيساعد الفريق ليسهل الأمر علينا في خط الهجوم. نأمل أن يستمر في ذلك. لقد سجل بعض الأهداف، وهو أمر جيد له أن يبدأ مسيرته مع الفريق بهذه الثقة. لذلك، نحن سعداء حقًا من أجله».

وتعليقًا على مستوى روبيرتو فيرمينو، وإمكانية فقدان مكانه بالتشكيل الأساسي، قال: «بوبي لاعب مهم حقًا بالنسبة لنا. لقد بذل كل ما لديه للنادي خلال أربع أو خمس سنوات. قدم مستوى لا يصدق. بدونه لم نتمكن من الفوز بدوري الأبطال أو الدوري الممتاز، لقد ضحى بنفسه من أجل الفريق بالطريقة التي يلعب بها، فهو يمنحنا المزيد من الفرص للتسجيل. لقد كان لاعبا لا يصدق، داخل وخارج الملعب. كل من يلعب سيبذل قصارى جهده لأننا فريق، نحن هنا لمساعدة بعضنا البعض. أنا أتطلع إلى ذلك».