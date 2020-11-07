شكرا لقرائتكم خبر عن قناة الأهلي: قمة نهائي دوري أبطال أفريقيا مهددة بالإلغاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال أحمد سمير، مقدم برنامج السادسة على قناة النادي الأهلي، إن مباراة القمة أمام الزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا مهددة بالإلغاء وكذلك البطولة أيضًا.

وأضاف سمير في مقدمة البرنامج: «أهم مباراة في التاريخ والتي ستجمع الأهلي والزمالك بطلي مصر في نهائي البطولة الأفريقية، مهددة بالإلغاء والبطولة أيضًا».

وأوضح «سمير»: «مباراة القمة في برج العرب السنة إللي فاتت أقيمت في نفس هذه الأجواء، أسموها (قمة الطين) كانت الحالة الجوية سيئة جدا، وكان ملعب المباراة عبارة عن زحاليق، والمباراة المقبلة ستقام تقريبا في نفس الأجواء، لذلك فهي مهددة ليست بالتأجيل ولكن بالإلغاء».

ومن المقرر أن يستضيف ملعب برج العرب بالإسكندرية قمة القرن بين الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا 27 نوفمبر الجاري.