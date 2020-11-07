شكرا لقرائتكم «سيدات يد الأهلي» تفوز على هليوبوليس في الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نجح فريق سيدات كرة اليد بالنادي الأهلي في الفوز على هليوبوليس بنتيجة 32-12، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم السبت، في إطار منافسات بطولة الدوري.

أقيمت المباراة على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي الأهلي بالجزيرة، وشهدت سيطرة كاملة من فريق الأهلي، الذي نجح في إنهاء الشوط الأول لصالحه بنتيجة 19-6، بفضل الدفاع القوي والهجوم المرتد.

وتمكن الفريق من مواصلة تفوقه في شوط المباراة الثاني، بفضل توجيهات الجهاز الفني بقيادة يحيى يوسف، لتنتهي المباراة بنتيجة 32-12، ليواصل الفريق تربعه على صدارة ترتيب جدول الدوري.

وقرر الجهاز الفني منح اللاعبات راحة سلبية لمدة 24 ساعة، على أن يستأنف الفريق تدريباته يوم الإثنين، استعدادًا لمواجهة سبورتنج في الجولة المقبلة بالدوري في الإسكندرية.