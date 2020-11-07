شكرا لقرائتكم منتخب توجو يصل مصر 12 نوفمبر لمواجهة المنتخب بتصفيات أفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أخطر الاتحاد التوجولى لكرة القدم، نظيره المصرى بوصول بعثة منتخب توجو إلى القاهرة يوم 12 نوفمبر الجارى استعدادا لمواجهة منتخب مصر يوم 14 من نفس الشهر على ستاد القاهرة، فى الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لأمم افريقيا 2022 بالكاميرون، علما بأن مباراة الجولة الرابعة بالتصفيات ستجمع المنتخبين يوم 17 نوفمبر الجارى بالعاصمة لومى.

فى السياق ذاته، أكد محمد بركات مدير منتخب مصر الأول، أن القائمة النهائية لمباراتىّ توجو يومىّ 14 و17 نوفمبر الجارى ستعلن عقب نهاية مران الفريق اليوم السبت، قبل الحصول على راحة من التدريبات لمدة 24 ساعة على أن يتجمع المنتخب يوم الاثنين للدخول فى معسكره المغلق بانضمام كل العناصر التى دخلت القائمة النهائية.

وأعلن الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة حسام البدرى، أسماء المنضمين من لاعبى الزمالك لقائمة الفريق الوطنى استعداداً للتحضيرات الرسمية لمواجهة منتخب توجو ذهابًا وإيابًا ضمن منافسات الجولة الثالثة والرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون.واللاعبون المنضمون هم: محمد أبوجبل ومحمود حمدى (الونش) ومحمود علاء وطارق حامد واحمد سيد (زيزو) ومصطفى محمد.

وينضم هؤلاء اللاعبون إلى تدريبات المعسكر المفتوح اليوم السبت بعد حصولهم على راحة لمدة 48 ساعة عقب مباراتهم أمام الرجاء البيضاوى فى لقاء العودة لقبل نهائى دورى أبطال أفريقيا.