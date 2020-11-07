شكرا لقرائتكم خبر عن حسام البدرى يؤجل إعلان قائمة المنتخب النهائية إلى الغد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قرر حسام البدرى المدير الفنى لمنتخب مصر الأول، تأجيل الاعلان عن قائمة المنتخب النهائية إلى غد الأحد بدلا من اليوم السبت كما كان مقررا وأعلن عنه محمد بركات مدير المنتخب أمس الجمعة، بسبب عدم وضوح الرؤية بشأن إصابات بعض اللاعبين فى المعسكر، لذا فضل حسام البدرى تأجيل القائمة النهائية إلى الغد لحين وضوح الرؤية بشكل أكبر حول لحاق هؤلاء اللاعبين بمباراتىّ توجو من عدمه.

فى السياق ذاته، شهد مران المنتخب الوطني اليوم السبت، مشاركة سداسي الزمالك محمد أبوجبل ومحمود علاء ومحمود حمدي "الونش"وطارق حامد وأحمد سيد زيزو" ومصطفى محمد في التدريبات، بعد انضمامهم للمعسكر المفتوح الذي انطلق الثلاثاء الماضي بملعب بتروسبورت بالتجمع الخامس، استعدادا لمواجهتي توجو ، ذهابا وإيابا، والمقرر لهما يومي 14 و17 نوفمبر الجاري.

وكان حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني، قد أعلن أمس الجمعة عن ضم اللاعبين الستة، لقائمة المعسكر المفتوح، بعد انتهائهم من مهمتهم مع الزمالك في مباراته مع الرجاء المغربي بإياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.