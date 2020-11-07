شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يجدد إعارة سيسيه للموسم الرابع على التوالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

نجح مجلس إدارة الاتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحي فى تمديد إعارة الإيفوارى رزاق سيسيه لمدة موسم اخر بعد إنهاء الاتفاق مع مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك ليستمر اللاعب للموسم الرابع على التوالي مع سيد البلد .

وقدم سيسيه أداء أكثر من رائع منذ قدومه للاتحاد السكندرى وأصبح أحد العناصر الأساسية و المؤثرة بصفوف الفريق الأول لكرة القدم وكان محل إعجاب جميع المدربين الذين تولوا القيادة الفنية للفريق الكروى ، كما أشاد حسام حسن المدير الفني وإبراهيم حسن مدير الكرة بالإمكانات الفنية والبدنية للاعب .

رحل الثنائى إسلام جمال وأسامة العزب عن الاتحاد السكندرى وذلك قبل إرسال القائمة الأولية لاتحاد الكرة، وكان اسلام جمال قد اتخاذ القرار منذ بداية العودة للتدريبات بينما رحل اليوم العزب وجمع كل متعلقاته عقب إبلاغه بأنه خارج حسابات العميد حسام حسن وربما تشهد الايام القليلة القادمة مفاجآت من العيار الثقيل بالاستغناء عن عدد كبير من لاعبى الفريق لرغبة الجهاز الفنى فى عدم وجودهم خلال المرحلة القادمة.

ويسعى حسام حسن إلى بناء فريق قادر على المنافسة خلال المرحلة المقبلة وسبق وأن أكد خلال الموتمر الصحفى لتقديمه أنه لا وجود لأى لاعب "كمالة عدد " داخل صفوف الفريق.