شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الحفيظ يكشف موقف بادجي ووأجاي وجيرالدو من تدريبات الاهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، أن المالي أليو ديانج لاعب الفريق غادر إلى بلاده بعد أن وصل إلى النادي استدعاء رسمي للاعب من أجل الانضمام إلى منتخب بلاده،، وأضاف أن اللاعب سيعود إلى القاهرة عقب انتهاء مشاركته مع معسكر منتخب بلاده المقام حاليا. يذكر أن الأهلي ينتظر أيضًا عودة الثنائي الدولي جيرالدو وعلي معلول الموجودين مع منتخبي بلديهما للمشاركة في تصفيات أمم إفريقيا المقبلة.

وعاد الاهلي للتدريبات عصر اليوم بعد راحة 6 أيام حصل عليها عقب مباراة طلائع الجيش السبت الماضي في ختام بطولة الدوري الممتاز التى حسمها الأحمر لصالحه للمرة الـ42 في تاريخه والخامسة على التوالي.

وأوضح سيد عبد الحفيظ إن الثنائي النيجيري جونيور أجايي والسنغالي أليو بادجي، سينتظمان في مران الفريق الجماعي الثلاثاء القادم. ،و أضاف أنهما حصلا على إجازة وسافرا إلى بلديهما من أجل الاطمئنان على أسرتيهما.

واستأنف الأهلي تدريباته اليوم استعدادًا للمرحلة المقبلة التي تشهد استكمال منافسات كأس مصر بمواجهة أبو قير للأسمدة في دور الـ8، وأيضًا خوض نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الزمالك يوم ٢٧ نوفمبر الجاري.