شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يطمئن على حسين الشحات فى جلسة خاصة بالأهلي.. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي جلسة مع حسين الشحات لاعب الفريق، على هامش مران الفريق مساء اليوم السبت ، وشهدت الجلسة الاطمئنان على سير البرنامج التأهيلي للاعب، من أجل التعافي من الإصابة في العضلة الخلفية ، واستكمل حسين الشحات تنفيذ برنامجه التأهيلي على هامش مران الفريق اليوم، بخوض تدريبات بدنية وتأهيلية في «الجيم»..وعاد الاهلي مساء اليوم السبت لاستئناف تدريباته على ملعب التتش بالجزيرة، استعدادًا للمرحلة المقبلة التي تشهد استكمال منافسات مسابقة كأس مصر بمواجهة أبو قير للأسمدة في دور الـ8، وخوض نهائي دوري أبطال إفريقيا المحدد له يوم 27 نوفمبر الجاري أمام الزمالك.

فيما طلب ، طلب بيستو موسيماني من جهازه المعاون إعداد تقرير مُفصل عن الزمالك قبل مواجهته في نهائي بطولة دوري أبطال افريقيا ، وكلف موسيماني معاونيه فى الأهلي بإعداد تقرير مفصل عن فريق الزمالك، بل وكل لاعب داخل صفوف النادي الأبيض، خاصة أن النهائي سيقام من مباراة واحدة على استاد برج العرب وبالتالى لابد من التركيز على كل التفاصيل الفنية.