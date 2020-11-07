شكرا لقرائتكم خبر عن المصری يبدأ معسكر الاعداد فى شرم الشیخ.. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ فريق المصرى البورسعيدى معسكره الاستعداد للموسم الجديد الذى ينطلق نهاية نوفمبر الجارى، في أحدى منتجعات شرم الشيخ ، في أولى مراحل الاعداد للخطة التي وضعها على ماهر المدير الفني للمصرى للموسم الجديد
ووصلت حافلة النادى المصرى صباح اليوم السبت ، لبدء معسكر تدریبی متزامنا مع فترة إعداده للموسم الجديد ويمتد المعسكر لمدة عشرة أيام قبل العودة إلى بورسعيد للدخول في المرحلة الثانية .
حافلة فريق المصرى
وتواصل إدارة المصرى دعم صفوف الفريق بلاعبين من الخبرات ، بعد التعاقد مع أحمد شديد قناوى من الإنتاج الحربى ، واحمد رفعت من الزمالك ، وثلاثى إف سى مصر عصام ثروت حارس المرمى ، ومصطفى سلطان وعلاء عطا ..بينما تم بيع محمود وادى الى بيراميدز .
على ماهر المدير الفنى للمصرى
وأستغنى المصرى عن أحمد ياسر وبهاء مجدى اللذان انتقلا إلى صفوف البنك الاهلى الصاعد حديثا للدورى الممتاز بقيادة محمد يوسف .
فريق المصرى فى معسكر شرم الشيخ
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