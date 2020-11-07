بيراميدز يُعيد فتح ملف المدرب الوطنى بعد صعوبة التعاقد مع أجنبى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعاد مسئولو نادى بيراميدز فتح ملف التعاقد مع مدير فنى وطنى، بسبب وجود صعوبات فى الوقت الحالى للتعاقد مع مدير فنى أجنبى لخلافة الكرواتى أنتى تشاتشيتش الذى تمت إقالته بعدما أضاع على الفريق فرصة التتويج بلقب كأس مصر، والمركز الثانى فى الدورى بعدما حسمه الزمالك، كما خسر لقب الكونفدرالية الأفريقية بالهزيمة من نهضة بركان المغربى بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعتهما مساء أمس الأحد، على ملعب مولاى عبد الله بالمغرب.

ولم يتمكن مسئولو بيراميدز من التعاقد مع مدير فنى أجنبى حتى الوقت الحالى، خاصة وإن معظم الخواجات يخشون الموافقة فى ظل جائحة انتشار فيرس كورونا والتى قد تؤدى لتعطيل حركة الطيران فى أى وقت من الأوقات وتجبرهم على عدم العودة إلى بلادهم وقتما يشاءون، لاسيما وأن بيراميدز كان على وشك التوقيع مع الأرجنتيني رودولفو أروابارينا أو الإيطالى باولو تراميزانى الذى كان مرشحًا لتدريب الزمالك قبل باتشيكو، إلا إنهم اعتذروا قبل توقيع العقود.

بيراميدز كان حدد إقامة مؤتمر صحفى فى الثامنة مساء الخميس الماضى، لإقامة مؤتمر صحفى للإعلان عن اسم المدير الفنى الجديد، نظرًا لكون التعاقد كان على بعد خطوة التوقيع فقط، إلا إن اعتذار الخواجات أدى لتأجيل المؤتمر، وإعادة فتح ملف المدير الفنى الوطنى فى حالة استمرار صعوبة التعاقد مع أجنبى، ويعد إيهاب جلال أبرز المرشحين لتولى زمام القيادة حال فشل التعاقد مع أجنبى.

ويخضع فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز والجهاز الفنى والإدارى لمسحة طبية للكشف عن فيرس كورونا، غدًا الأحد، قبل 24 ساعة من انطلاق مرحة الاعداد للموسم الكروى الجديد، حيث سيعود الفريق للتدريبات الجماعية يوم الاثنين على ملعب الدفاع الجوى، بعد انتهاء فترة الراحة السلبية التى حصلوا عليها عقب مواجهة المقاولون العرب فى ختمام مسابقة الدورى الممتاز، والتى جمعتهما يوم السبت 31 أكتوبر الماضى، وانتهت بالتعادل الإيجابى بينهما بنتيجة 2 / 2، حيث منح الجهاز الفنى بقيادة هانى سعيد المدير الرياضى ومحمود فتح الله المدرب العام، لاعبى الفريق راحة سلبية عقب تلك المباراة، قبل العودة للتدريبات والاستعداد للموسم الجديد.