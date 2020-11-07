شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب توجو يصل القاهرة 12 نوفمبر لمواجهة مصر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أخطر الاتحاد التوجولى لكرة القدم، نظيره المصرى بوصول بعثة منتخب توجو إلى القاهرة يوم 12 نوفمبر الجارى استعدادا لمواجهة منتخب مصر يوم 14 من نفس الشهر على ستاد القاهرة، فى الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لأمم افريقيا 2022 بالكاميرون، علما بأن مباراة الجولة الرابعة بالتصفيات ستجمع المنتخبين يوم 17 نوفمبر الجارى بالعاصمة لومى.
فى السياق ذاته، أكد محمد بركات مدير منتخب مصر الأول، أن القائمة النهائية لمباراتىّ توجو يومىّ 14 و17 نوفمبر الجارى ستعلن عقب نهاية مران الفريق اليوم السبت، قبل الحصول علي راحة من التدريبات لمدة 24 ساعة علي أن يتجمع المنتخب يوم الاثنين للدخول في معسكره المغلق بانضمام كل العناصر التي دخلت القائمة النهائية.
وينضم هؤلاء اللاعبون إلى تدريبات المعسكر المفتوح اليوم السبت بعد حصولهم على راحة لمدة 48 ساعة عقب مباراتهم أمام الرجاء البيضاوي في لقاء العودة لقبل نهائي دوري أبطال أفريقيا.
كانت هذه تفاصيل خبر منتخب توجو يصل القاهرة 12 نوفمبر لمواجهة مصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.