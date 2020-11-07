شكرا لقرائتكم خبر عن مشاركة ربيعة و تحية كهربا أبرز ملامح تدريب الأهلى.. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الصفحة الرسمية للنادى الاهلى عبر موقع التواصل الاجتماعى تويتر صور لتدريبات فريق الكرة اليوم تحت قيادة موسيمانى وعاد الفريق مساء اليوم السبت لاستئناف تدريباته على ملعب التتش بالجزيرة، استعدادًا للمرحلة المقبلة التي تشهد استكمال منافسات مسابقة كأس مصر بمواجهة أبو قير للأسمدة في دور الـ8، وخوض نهائي دوري أبطال إفريقيا المحدد له يوم 27 نوفمبر الجاري أمام الزمالك.
عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي محاضرة نظرية مع لاعبي الفريق قبل انطلاق مران الفريق مساء اليوم السبت على ملعب التتش بالجزيرة ، وشهدت المحاضرة الحديث عن بعض التحضيرات الخاصة بالوحدات التدريبية التي سيخضع لها الفريق في مران اليوم.
كما قام موسيماني بتصعيد خمسة لاعبين من الناشئين للمران مع الفريق الأول اليوم ، وضمت قائمة اللاعبين الذين تم تصعيدهم كلا من أحمد أشرف ومحمد أشرف وعمر رزق، مواليد 2001، وإبراهيم السيد، مواليد 99، وأحمد السيد غريب، مواليد 2002 .
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