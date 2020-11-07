شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فتحى يغازل جماهير الأهلى بعد الانتقال لبيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بكثير من العبارات المؤثرة خاطب أحمد فتحى، ظهير أيمن النادى الأهلى السابق، "ود" الجماهير الأهلاوية من جديد، بعد تصريحاته عن الفترة الماضية وكيفية اتخاذه لقرار الرحيل عن القلعة الحمراء والانضمام إلى بيراميدز، خاصة أن اللاعب ختم مسيرته بشكل لائق مع الفريق وبمنتهى الاحترافية، بعدما شارك حتى الدقائق الأخيرة المتبقية فى عقده مع الفريق واحتفل معه بالتتويج بالدورى العام للمرة الخامسة على التوالى والـ 42 فى تاريخ الأهلى.

أحمد فتحى خرج عن صمته الطويل بعدة تصريحات عاطفية وكأنها تخاطب الجماهير على طريقة الأغانى، التى كشفت مدى تأثره وحزنه بالرحيل عن الفريق الأحمر الذى شهد على أبرز نجاحات الجوكر فى مسيرته الاحترافية الطويلة، وقال فتحى، "الأهلي أكثر ناد لعبت له في مسيرتي وفخور بالرحيل بطريقة جيدة، سأفتقد ملعب مختار التتش بالطبع وسأزوره دائما".

وعن كواليس اتخاذه لقرار الرحيل قال الجوكر، "قرار رحيلي كان صعبا، ولكن ما يسعدني أننى لم أخسر الدورى ولا مرة مع الأهلي، جاء لي عرضا من بيراميدز في وقت سابق قبل لقاء السوبر في بداية الموسم قبل لقاء الزمالك مقابل 25 مليون جنيه، جلس معي سيد عبد الحفيظ وسألني هل سترحل؟ قلت له سأصلى استخارة أولا، عدت له وقلت لن أرحل وأمامنا لقاء كأس السوبر الهام ضد الزمالك وقررت الاستمرار، ووعدني عبد الحفيظ بالاجتماع في يناير لتجديد العقد، وتحدثنا في شهر مارس ووعدني عبد الحفيظ بالاجتماع بعد مواجهتي صنداونز واجتمعنا في شهر أبريل، وفي المفاوضات لم نتوصل لاتفاق وقررت الرحيل بعد دراسة كل العروض المقدمة لي.

فتحى أحسن الحديث عن مجلس إدارة الأهلى قائلاً، "لو كان قُدر لى البقاء كنت سأبقى ولكن قُدر لي الرحيل، لقد جاء لي الكثير من العروض وبقيت في الأهلي، محمود الخطيب رئيس النادي في إحدى المرات بعد تجديد تعاقدي جاء لي عرضا من كوينز بارك رينجرز وخيرني لو أردت الرحيل لكنني بقيت، كل شيء مُقدر، لم يحدث وأن طلب مني الأهلي البقاء بناء على رغبة من المدرب بيتسو موسيماي، وأقول إن النادي كان يعاملني جيدا للغاية بعد قرار رحيلي بنهاية تعاقدي، أحب النادي كثيرا ولكن كل شيء مُقدر سأقول ذلك دائما، وظللت حتى آخر وقت لي في النادي أقدم كل ما لدي من أجله".