مجلس إدارة أسوان يعتمد التشكيل النهائى للجهاز الفنى بقيادة سامى الشيشينى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتمد مجلس إدارة نادى أسوان، برئاسة اللواء أحمد سليمان، التشكيل الأخير للجهاز الفنى للفريق بقيادة سامى الشيشينى، المدير الفنى الجديد لأبناء الجنوب، وضم الجهاز المعاون للشيشينى كلا من، أمير عبد العزيز مدربا عاما، أحمد مصطفى بيبو مدربا، أحمد سيد مارادونا مدربا، أحمد كمال مدرب حراس مرمى، سامح إسماعيل مخطط أحمال، الدكتور محمد عبد الغفار رئيساً للجهاز الطبى، وليد عبد الغفار أخصائى تأهيل، محمد عبد الموجود "مدلك"، مصطفى الشرقاوى مدير إدارى، محمود سمكة وفاروق زياد إداريين.
ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادى أسوان تدريباته اليومية فى معسكره بالمركز الأولمبى، حيث اقترب أبناء الجنوب من إنهاء المرحلة الأولى من الإعداد تحت القيادة الفنية لسامى الشيشينى مدرب الفريق، ومن المقرر أن يبدأ الفريق مرحلة جديدة من الإعداد فى معسكر آخر بالإسكندرية يوم 9 نوفمبر الجارى، فى إطار استعدادات أبناء الجنوب للموسم الجديد بالدورى العام، حيث يطمح أسوان لمواصلة العروض القوية التى أنهوا بها الدورى الماضى.
وأنهى مسئولو أسوان صفقة استعارة عبد الوهاب إسماعيل، لاعب المقاولون العرب ومنتخب مصر الأولمبى، لمدة موسم على سبيل الإعارة، ووقع اللاعب على عقد انضمامه لأسوان فى حضور سمير الحاوى وكيل أعمال اللاعب ومحمود سمكة إدارى أسوان.
وكان سامى الشيشينى، المدير الفنى الجديد لفريق أسوان، قد تولى المسئولية بشكل رسمى بعد قيادته لمران الفريق لأول مرة يوم الثلاثاء الماضى، فى المعسكر المقام حالياً بالمركز الأوليمبى استعداداً للدورى فى الموسم الجديد ، وكان اللواء أحمد سليمان رئيس نادى أسوان قد أكد فى تصريحات خاصة أنه يتم التشاور مع الجهاز الفنى للفريق سواء فى مصير الراحلين عن أسوان أو الصفقات المنتظرة.
من جانبه أكد اللواء أحمد سليمان رئيس نادى أسوان فى تصريحات خاصة، أنه قام بتجهيز فندق إقامة اللاعبين وكذلك ملعب التدريب بالنادى استعداداً للموسم الجديد، وذلك بعدما خاض الفريق جميع مبارياته فى الدور الثانى من الدورى الماضى على ملعب اتحاد الشرطة بسبب ظرف فيروس كورونا.
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