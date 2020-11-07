رامي ربيعة يتعافى من الإصابة وينتظم فى المران الجماعي

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إنتظم رامي ربيعة، مدافع الأهلي في تدريبات الكرة اليوم، بعد تعافيه من الإصابة في العضلة الخلفية ، وشارك ربيعة بقوة في مران الفريق الجماعي اليوم، بعد أن انتهى من تنفيذ برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة التى تعرض لها خلال مباراة طنطا يوم 26 سبتمبر الماضي وكانت عبارة عن تمزق في العضلة الخلفية.
وخاض ربيعة برنامج إعداد قويًّا، انتهى خلال اليومين الماضيين، بعد أن حصل على وحدات تدريبية وبدنية متنوعة، تحت إشراف كابلو رانجواجا، مخطط الأحمال البدنية بالجهاز الفني للفريق، ليعود اللاعب اليوم للمشاركة بقوة في التدريبات الجماعية.
وعاد الاهلي مساء اليوم السبت لاستئناف تدريباته على ملعب التتش بالجزيرة، استعدادًا للمرحلة المقبلة التي تشهد استكمال منافسات مسابقة كأس مصر بمواجهة أبو قير للأسمدة في دور الـ٨، وخوض نهائي دوري أبطال إفريقيا المحدد له يوم ٢٧ نوفمبر الجاري أمام الزمالك.
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