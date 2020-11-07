شكرا لقرائتكم خبر عن أول ظهور لرامي ربيعة في تدريبات الأهلي بعد العودة من الإصابة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي عبر موقع تويتر، بأول صور للنجم رامي ربيعة، بعد عودته من الإصابة والانضمام لتدريبات الفريق اليوم على ملعب مختار التتش، بعد أن انتهى من تنفيذ برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة التى تعرض لها خلال مباراة طنطا يوم 26 سبتمبر الماضي وكانت عبارة عن تمزق في العضلة الخلفية.

وظهر ربيعة في التدريبات وهو بصحة جيدة بعد العودة من فترة الإصابة التي لحقت به في سبتمبر الماضي.

وخاض ربيعة برنامج إعداد قويًّا، انتهى خلال اليومين الماضيين، بعد أن حصل على وحدات تدريبية وبدنية متنوعة، تحت إشراف كابلو رانجواجا، مخطط الأحمال البدنية بالجهاز الفني للفريق، ليعود اللاعب اليوم للمشاركة بقوة في التدريبات الجماعية.

وعاد الاهلي مساء اليوم السبت لاستئناف تدريباته على ملعب التتش بالجزيرة، استعدادًا للمرحلة المقبلة التي تشهد استكمال منافسات مسابقة كأس مصر بمواجهة أبو قير للأسمدة في دور الـ٨، وخوض نهائي دوري أبطال إفريقيا المحدد له يوم ٢٧ نوفمبر الجاري أمام الزمالك.



رامي ربيعة في التدريبات