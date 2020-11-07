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شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يلتقى بمحمد صبحي لاعب انبي الأسبق .. تعرف على السبب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
استقبل أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عصر اليوم محمد صبحي لاعب فريق انبي ولاعب المنتخب الأوليمبي السابق وخلال اللقاء استمع وزير الشباب والرياضة للاعب محمد صبحي عن المشكلات التي واجهها خلال الفترة الماضية وأكد أشرف صبحي خلال اللقاء أن وزارة الشباب والرياضة تقف دائما وأبداً مع جميع الرياضيين .
ومن جانب أخر أكد أشرف صبحى أن اللجان التفتيشية مستمرة فى عملها فى الهيئات الرياضية، وتم عمل ضبطية قضائية لأول مرة فى التاريخ، ولن تتوقف اللجان التفتيشية عن عملها إلا بعد الانتهاء من مهمتها، وسيكون وقتها الرد بأوراق ومستندات.
وأضاف صبحى، في مؤتمر صحفى، أنه لايوجد أحد فوق القانون، ومن يتحدث عن عضوية الوزير فكل هذا لا يشغلنى، كل ما يشغلنا هو العمل بتأنٍ، وأن نؤدى مهمتنا على أكمل وجه قائلا "ميهمنيش الصوت العالى، ولا البروباجندا ومحدش فوق القانون".
أجريت قرعة الدورى على مستوى محافظة الجيزة فى حضور وزير الشباب والرياضة؛ لتحديد مجموعات الدورى بالجيزة، و فى كلمته، ثمن وزير الشباب والرياضة على الحراك الرياضى الذى ينجم عن فعاليات دورى مراكز الشباب لكرة القدم، وإعلاء المنافسة بين فرق المراكز طوال العام بغية تحقيق الفوز بدرع الدورى والحصول على الجوائز المحددة والتى يحصل عليها اللاعبون ومراكز الشباب المشاركة، لافتاً إلى متابعة الوزارة ومديريات الشباب تنفيذ مباريات الدورى وفق المواعيد المحددة، واتخاذ القرارات الحاسمة تجاه من يخالف شروط المنافسة.
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