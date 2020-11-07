شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يلتقى بمحمد صبحي لاعب انبي الأسبق .. تعرف على السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

استقبل أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عصر اليوم محمد صبحي لاعب فريق انبي ولاعب المنتخب الأوليمبي السابق وخلال اللقاء استمع وزير الشباب والرياضة للاعب محمد صبحي عن المشكلات التي واجهها خلال الفترة الماضية وأكد أشرف صبحي خلال اللقاء أن وزارة الشباب والرياضة تقف دائما وأبداً مع جميع الرياضيين .

ووجه وزير الشباب والرياضة بضرورة توفير فرصة للاعب لدورات تدريبية تفيده في الفترة القادمة في الحصول على فرصة عمل في مجال التدريب الرياضي ، وفيما يخص علاج والدة اللاعب التي تعاني من بعض الأمراض طلب وزير الرياضة الملف الطبي الخاص بحالتها من اللاعب لتقديم المساعدة من خلال مؤسسات الدولة المعنية بذلك .