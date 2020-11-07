شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية.. المنتخب ينسحب من تصفيات مونديال 1958 بسبب إسرائيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى بطولة كأس العالم 1958 التى أقيمت بالسويد، وضع الاتحاد الدولى للعبة نظاما للتصفيات المؤهلة للبطولة، بوضع منتخبات أفريقيا وآسيا ومعها منتخبات إسرائيل وقبرص وتركيا فى منطقة واحدة للتصفيات، على أن يتأهل منتخب واحد فقط للنهائيات.

وأسفرت القرعة عن وقوع المنتخب الوطنى فى مواجهة قبرص بالدور الأول، ولكن قبرص انسحبت لأسباب خاصة، وتأهل الفراعنة مباشرة للدور الثانى، والتقى المنتخب مع السودان ذهابا وإيابا على أن يلتقى الفائز مع الفائز من مباراة إندونيسيا وإسرائيل بالدور الثالث، إلا أن إندونيسيا انسحبت أيضا بعد رفض الفيفا خوض اللقاء على أرض محايدة، وهو ما يعنى أن الفائز من لقاء مصر والسودان سيواجه الكيان الصهوينى مباشرة، فانسحب الفراعنة لأسباب سياسية.

أعقبها انسحاب المنتخب السودانى لنفس السبب ليرفض الاتحاد الدولى تأهل إسرائيل مباشرة للمونديال، وتم إقامة مباراة مباشرة مع منتخب ويلز الذى فاز ذهابا وإيابا وتأهل مباشرة لكأس العالم.