شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية الرماية تعتمد ميزانية الاتحاد وخطة نشاط الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أعتمدت الجمعية العمومية لاتحاد الرماية ميزانية الاتحاد و خطة نشاط الموسم الجديد 2020/2021 فى ظل اكتمال النصاب القانوني للعمومية بحضور 11 عضوٍ من أصل 18عضوا من أعضاء الجمعية، ومن جانبه قال حازم حسنى رئيس الإتحاد ان العمومية شهدت طرح إنجازات الاتحاد فى الموسم الماضي .

افتتح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، شهر أكتوبر الماضي ميدان الرماية الجديد بالمركز الأوليمبي بالمعادى، بحضور حازم حسني رئيس الإتحادين المصرى والأفريقي ومسئولي الأوليمبية وعدد من سفراء الدول العربية وفي مقدمتهم جمعة مبارك الجنيبي سفير دولة الإمارات في مصر وبسام درويش سفير سوريا في مصر، بالإضافة إلى بعض رؤساء مجالس إدارات أندية الرماية، ولفيف من قيادات الوزارة.

وقال وزير الشباب والرياضة إن افتتاح ميدان الرماية الجديد الذي يشمل ميدان ضغط هواء 10م مقسمين 18 حارة ويتسع لاستقبال أكبر عدد من المنافسات سواء المحلية أو على المستوى الدولي، يعد أول ميدان خاص بتدريب منتخبات الاتحاد المصري للرماية استعدادًا لأولمبياد طوكيو 2021 ، وهو إضافة وإنجاز للاتحاد، وذلك في ضوء الاهتمام الذي توليه الدولة بلعبة الرماية والسعي الدائم لتذليل كل العقبات التي تواجه اللعبة.

وقال الدكتور أشرف صبحى: "ضمن نجاحات الدولة في إستضافة الأحداث والفعاليات الكبري وثقة العالم في الخروج بكافة البطولات العالمية بأفضل شكل، نجحنا بفضل تكاتف وتعاون الجميع في ملف إستضافة كأس العالم للرماية علي الاطباق (خرطوش) فى الفترة من 26 فبراير وحتى 8 مارس 2021، وكأس العالم للرماية ناشئين وناشئات للمسدس والبندقية، والمقررة عام 2023 في واحدة من أهم الفعاليات على مستوى اللعبة".