الأهلي يؤجل تحويل 4 ملايين جنيه لفايلر.. اعرف السبب

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مسئولو النادي الأهلي تأجيل تحويل 450 ألف دولار للسويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى السابق للفريق، لنهاية شهر نوفمبر الجارى بسبب عدم الانتهاء من كشف مكافآت الدورى وعدم وجود سيولة كافية لصرف مكافأة الدورى للجميع فى النادي، ويقوم مسئولو القلعة الحمراء بتجهيز مبلغ الـ450 ألف دولار خلال الأيام المقبلة لإرساله للسويسرى رينيه فايلر بعد انتهاء الدورى السبت الماضي بشكل رسمى بنهاية مباراة طلائع الجيش، حيث حسم الأهلى مسابقة الدورى قبل 7 جولات من نهايته تحت قيادة فايلر وقبل تولى الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المسئولية، وذلك للمرة الـ42 فى التاريخ والخامسة على التوالي.

واتفق مسئولو النادى الأهلى مع رينيه فايلر ، الذى رحل عن النادى بسبب الخلاف حول بعض بنود التجديد، على تحويل مكافأته الخاصة ببطولة الدورى عقب انتهاء البطولة، وحصل رينيه فايلر على جميع مستحقاته لدى الأهلى، بما فيها راتب آخر شهر له قبل الرحيل عن النادى، وتم الاتفاق على تحويل مكافأة الدورى بعد انتهاء البطولة رسمياً.

وسيقوم مسئولو القلعة الحمراء بتحويل المكافأة "راتب شهرين" بواقع 450 ألف دولار أى ما يقرب من 4 ملايين جنيه مصرى.