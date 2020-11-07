شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم السبت، 7 نوفمبر 2020، العديد من الأحداث الرياضية المهمة، وأبرزها، مؤمن زكريا يدلى بصوته فى الانتخابات البرلمانية ويعلق: "ربنا يحفظ مصر"..فيديو وصور، و"نوّة المكنسة" تُهدد بتأجيل نهائي دورى أبطال أفريقيا بين الأهلى والزمالك.

مؤمن زكريا يدلى بصوته فى الانتخابات البرلمانية ويعلق: "ربنا يحفظ مصر"..فيديو وصور

أدلى مؤمن زكريا، لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، بصوته فى انتخابات مجلس النواب، صباح اليوم السبت، فى لجنته بمدرسة ابن سينا بمصر الجديدة، وعقب مؤمن زكريا على الإدلاء بصوته قائلا، "نازل أدلى بصوتى وربنا يحفظ مصر".

"نوّة المكنسة" تُهدد بتأجيل نهائي دورى أبطال أفريقيا بين الأهلى والزمالك

يواجه نهائى دورى أبطال أفريقيا بين الأهلى والزمالك المقرر له 27 نوفمبر الجارى، خطر التأجيل للمرة الثانية بسبب "نوّة المكنسة" التى تضرب الإسكندرية خلال الأسبوع الأخير من نوفمبر من كل عام تقريباً، ويخشى كثيرون من تزامن هذه النوّة الشديدة مع موعد نهائى أفريقيا الذى كان مُقرراً لها أمس، الجمعة 6 نوفمبر لكن تم تأجيله ليوم 27 الجارى.

الأهلي يتابع إجراءات وصول بدر بانون إلى القاهرة الأربعاء لإعلان الصفقة رسميا

يتابع مسئولو النادي الأهلي مع بدر بانون، مدافع الرجاء المغربى، إجراءات وصوله إلى القاهرة الأربعاء المقبل للإعلان الرسمي عن الصفقة وتقديمه لوسائل الإعلام، بعدما أنهى مسئولو القلعة الحمراء إجراءات إتمام الصفقة مع نادي الرجاء أو مع اللاعب على مدار الأيام الماضية، وشهدت الأيام الماضية مفاوضات بين الأهلي والرجاء واللاعب وانتهت الصفقة مقابل حصول النادى المغربي على مليونى دولار، فيما سيحصل بدر على 900 ألف دولار فى الموسم، تزيد مائة ألف دولار عن كل موسم.

الإسماعيلى يؤكد عدم رغبته فى ضم صالح جمعة من الأهلي.. و7 صفقات جديدة

كشف علاء وحيد، المتحدث الرسمى للنادى الإسماعيلى، عن خطة التعاقدات المرتقبة لقلعة الدراويش فى الميركاتو الجارى، بعد ضم أكثر من صفقة استعداداً للموسم الجديد، وقال وحيد فى تصريحات تليفزيونية لبرنامج "بى أون تايم" على قناة أون تايم سبورت، "اتفقنا على ضم 7 صفقات جديدة تحقق احتياجات الإسماعيلى فى كل المراكز، ويتبقى فيها الرتوش الأخيرة، ولن نتنازل عن أى لاعب أساسى بل نسعى لتجهيز الأساسى وبديله، والإسماعيلى سيكون مختلفاً الموسم المقبل".

فتوح يعود للزمالك فى الموسم الجديد لتدعيم الجبهة اليسرى

يعود أحمد أبو الفتوح، الظهير الأيسر للزمالك والمنتخب الوطنى، للفريق للأبيض بعد نهاية إعارته لنادى سموحة بنهاية الموسم الحالى، لتدعيم الجبهة اليسرى فى الموسم الجديد، خاصة بعدما شهدت هذه الجبهة أزمة فى الموسم الحالى بعد إصابة محمد عبد الشافى، لاعب الأبيض، الذى غاب عن الفريق منذ إصابته بكسر فى عظمة الترقوة فى لقاء الأهلى بمباراة القمة التى جمعت بينهما ضمن منافسات الدور الثانى من مسابقة الدورى الممتاز، الذى نجح الأبيض فى إنهائه بالمركز الثانى، وذلك لتدعيم تلك الجبهة بالإضافة إلى وجود عبد الله جمعة وذلك حتى لا يتعرض الأبيض لأى أزمة فى صفوفه فى البطولات المقبلة.

اتحاد الكرة يعلن موعد وصول البرازيل وكوريا الجنوبية لمواجهة المنتخب الأولمبي وديا

كشف وليد العطار، المدير التنفيذى لاتحاد الكرة، عن وصول الفوج الأول من بعثة منتخب البرازيل الأولمبى استعدادا لمواجهة نظيره المصرى يوم 17 نوفمبر الجارى باستاد القاهرة، ضمن برنامج الإعداد لأولمبياد طوكيو 2021. وقال العطار لـ"الخليج 365"، إن باقي بعثة منتخب البرازيل ستصل القاهرة يومى الأحد والاثنين المقبلين قادمة من أوروبا وبكامل نجوم المنتخب البرازيلى، وعلى رأسهم رودريجو نجم ريال مدريد الإسباني، بينما ستصل بعثة منتخب كوريا الجنوبية بطل آسيا القاهرة الاثنين المقبل استعدادا لمواجهة المنتخب الأولمبى المصرى يوم 12 نوفمبر الجارى.

المقاولون يضم هيثم الجوينى مهاجم الترجى التونسى فى صفقة انتقال حر

حصل نادى المقاولون العرب على توقيع التونسى هيثم الجوينى، مهاجم فريق الترجى السابق، فى صفقة انتقال حر، ليكون ثالث الصفقات الصيفية لذئاب الجبل، بعد الإعلان الرسمى عن ضم كل من أحمد دوودا والتونسى وسيم النغموشى، فى الوقت الذى اتفق فيه مسئولو ذئاب الجبل مع أحمد كابوريا لاعب الزمالك السابق عى ضمه خلال الفترة المقبلة، وذلك فى إطار خطة المقاولون العرب لدعم صفوف الفريق بعناصر الخبرات من أجل المشاركة فى بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية بالموسم المقبل.