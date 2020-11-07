10 رسائل من أحمد فتحى عن رحلته مع الأهلى وأزمة شارة المنتخب.. إنفوجراف

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عديد من الرسائل أطلقها أحمد فتحي، نجم النادي الأهلي المنتقل مؤخراً إلى صفوف فريق بيراميدز، عقب انتهاء عقده مع القلعة الحمراء، وذلك خلال استضافته فى أحد البرامج الرياضية التليفزيونية ، وكانت أهم هذه الرسائل كالتالى: -جهاز المنتخب طلب منى التنازل عن الشارة لصالح محمد صلاح لكننى رفضت. - رفضت عرضا كبيرا من الزمالك بسبب صعوبة الأمر. -جمهور الأهلى دائما الضهر والسند للفريق. -رحيلى عن الأهلى وانتقالى لبيراميدز قدر الله. -تشرفت باللعب للأهلى 12 موسما.. وفخور بالبطولات التى حققتها مع النادى. -علاقتى بـ"موسيمانى" جيدة وتعاملت مع الأهلى بضمير. - الأهلى لم يطلب عودتى والرحيل كان صعبا. - سأفتقد ملعب التتش لأننى قضيت فيه أفضل أيام حياتى الكروية. - لو قمت بالتخطيط لطريقة خروجى من الأهلى لن أرى مثل هذا المشهد. - الأهلى سيتوج ببطولة أفريقيا وسأحضر النهائى.

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