شكرا لقرائتكم خبر عن بعد انتهاء إعارته للمقاولون العرب.. شكري نجيب ينتظم في تدريبات الإسماعيلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شهد مران الفريق الأول لكرة القدم بالإسماعيلى، مشاركة شكرى نجيب، مهاجم وجناح الفريق والذى انتهت فترة إعارته ضمن صفوف فريق المقاولون العرب.

ويستعد الفريق ببرنامج خططى وبدنى مكثف لخوض منافسات النسخة الجديدة لمسابقة الدورى المحلى.

وتم تخصيص جانب من المران على الأحمال البدنية الموضوعة من قبل مخطط الأحمال البرازيلى ردولفو بجانب محمد سعد، كما تطرق المران لتدريبات خططية كان أبرزها الكرات العرضية المتقنة، باعتبارها احد الحلول لتسجيل الأهداف في شباك المنافسين.

كما اشتمل المران على جمل فنية حول سبل ترجمة الفرص لأهداف قبل أن يختتم بتقسيمة حماسية تم إيقافها عدة مرات من أجل تصحيح الأخطاء.

واستمر غياب محمد فوزى حارس المرمى عن المران بسبب الإصابة.