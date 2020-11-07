شكرا لقرائتكم خبر عن ديانج يغادر الأهلي للانضمام لمنتخب مالي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، أن المالي أليو ديانج لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، غادر إلى بلاده بعد أن وصل إلى النادي استدعاء رسمي للاعب من أجل الانضمام إلى منتخب بلاده.

وأضاف أن اللاعب سيعود إلى القاهرة عقب انتهاء مشاركته مع معسكر منتخب بلاده المقام حاليا.

يذكر أن الأهلي ينتظر أيضًا عودة الثنائي الدولي جيرالدو وعلي معلول الموجودين مع منتخبي بلديهما للمشاركة في تصفيات أمم إفريقيا المقبلة.