كريستال بالاس يكتسح ليدز يونايتد برباعية

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق فريق كريستال بالاس فوزًا كبيرًا على ضيفه ليدز يونايتد، بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم السبت، على ملعب سيلهورست بارك، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم «بريميرليج».
تقدم كريستال عن طريق سكوت دان في الدقيقة 12، وعزز إيزي من تقدم فريقه بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 22، وقلص المهاجم المتألق باتريك بامفورد النتيجة بتسجيل هدف ليدز الأول في الدقيقة 27، وفي الدقيقة 42 سجل كوستا مدافع ليدز في مرماه لينتهي الشوط الأول بتقدم كريستال 3-1.
وفي الشوط الثاني واصل كريستال بالاس سيطرته على أحداث اللقاء ونجح جوردان أيو في تسجيل الهدف الرابع في الدقيقة 70، لتنتهي المباراة بفوز كبير لكريستال بالاس 4-1.
بهذه النتيجة رفع كريستال بالاس رصيده إلى النقطة 13 في المركز السادس، بينما تجمد رصيد ليدز يونايتد عند النقطة 10 في المركز الرابع عشر.
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