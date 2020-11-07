شكرا لقرائتكم خبر عن تصعيد 5 ناشئين للمران مع الفريق الأول بالأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - صعد يتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى خمسة لاعبين من الناشئين للمران مع الفريق الأول اليوم.

وضمت قائمة اللاعبين الذين تم تصعيدهم كلا من أحمد أشرف ومحمد أشرف وعمر رزق، مواليد 2001، وإبراهيم السيد، مواليد 99، وأحمد السيد غريب، مواليد ٢٠٠٢.

وعاد الفريق مساء اليوم السبت لاستئناف تدريباته على ملعب التتش بالجزيرة، استعدادًا للمرحلة المقبلة التي تشهد استكمال منافسات مسابقة كأس مصر بمواجهة أبوقير للأسمدة في دور الـ٨، وخوض نهائي دوري أبطال إفريقيا المحدد له يوم ٢٧ نوفمبر الجاري أمام الزمالك.