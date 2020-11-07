شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يكشف موعد عودة بادجي وأجايي إلى القاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، إن الثنائي النيجيري جونيور أجايي والسنغالي أليو بادجي، سينتظمان في مران الفريق الجماعي، الثلاثاء المقبل.

وأضاف «عبدالحفيظ»، في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للنادي، أنهما حصلا على إجازة، وسافرا إلى بلديهما من أجل الاطمئنان على أسرتيهما.

واستأنف الأهلي تدريباته اليوم استعدادًا للمرحلة المقبلة التي تشهد استكمال منافسات كأس مصر بمواجهة أبوقير للأسمدة في دور الـ8، وأيضًا خوض نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الزمالك يوم ٢٧ نوفمبر الجاري.