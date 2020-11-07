شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يطمئن على حالة حسين الشحات بعد إصابته في العضلة الخلفية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة مع حسين الشحات، لاعب الفريق، على هامش مران الفريق مساء اليوم السبت.

وذكر الموقع الرسمي للنادي أن الجلسة شهدت الاطمئنان على سير البرنامج التأهيلي للاعب، من أجل التعافي من الإصابة في العضلة الخلفية.

واستكمل حسين الشحات تنفيذ برنامجه التأهيلي على هامش مران الفريق اليوم، بخوض تدريبات بدنية وتأهيلية في «الجيم».

وقبل انطلاق المران عقد بيتسو موسيماني محاضرة نظرية مع لاعبي الفريق شهدت الحديث عن بعض التحضيرات الخاصة بالوحدات التدريبية التي سيخضع لها الفريق في مران اليوم.

واستأنف الأهلي تدريباته اليوم، بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق، بعد انتهاء منافسات مسابقة الدوري الممتاز.