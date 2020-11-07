شكرا لقرائتكم خبر عن الخطيب يبحث مضاعفة مكافآت لاعبي الأهلي لـ 500 ألف جنيه للفوز بدوري الأبطال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يبحث محمود الخطيب، رئيس النادى الأهلى، مع مجلس الإدارة مضاعفة مكافآت الفوز ببطولة دورى الأبطال لتحفيز لاعبى الفريق الكروى الأول لحصد اللقب الإفريقى التاسع فى تاريخ القلعة الحمراء، وعلمت «المصرى اليوم» أن «بيبو» يرغب فى منح كل لاعب 500 ألف جنيه فى حالة حصد اللقب، لكن الأمر قد يجد صعوبة فى توفير المبلغ لكافة اللاعبين.

ووفقا لمصدر مسؤول داخل النادى- رفض ذكر اسمه- فإن المبلغ الذى يرغب الخطيب فى منحه لكل لاعب قد لا يتناسب مع الالتزامات المالية المرتبط بها النادى خلال الفترة المقبلة، وقال المصدر، لـ«المصرى اليوم»: من الصعب أن يتم توفير 500 ألف جنيه لكل لاعب، لكن القرار النهائى سيكون لمجلس الإدارة فى حالة عرض الأمر من خلال رئيس النادى المنوط بكافة الأمور التى تهم قطاع الكرة بالنادى، وأكد المصدر أن المجلس يثق فى رغبة اللاعبين والجهاز الفنى فى حصد اللقب التاسع فى تاريخه ووقتها سيوفر المجلس كل شىء طالما أنهم سيسعدون جماهير القلعة الحمراء.

من جهة أخرى طلب المدرب الجنوب إفريقى بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى، تقريرا مفصلا عن مواجهات القمة الأخيرة التى خاضها الفريق أمام غريمه التقليدى الزمالك والتى تفوق فيها الأبيض فى آخر مباراتين سواء بطولة السوبر التى أقيمت فى الإمارات أو فى الدورى الممتاز التى فاز بها الأبيض بنتيجة 3-1.

كما بدأ المدير الفنى التفكير فى تغيير طريقة اللعب التى خاض بها المباريات السابقة واللعب بطريقة تعتمد على استغلال طرفى الجنب سواء التونسى على معلول فى مركز الظهير الأيسر أو حسين الشحات فى الجبهة اليمنى، خصوصا أن الأخير يمتلك الاختراق من العمق أو من على الأطراف.

وعلمت «المصرى اليوم» أن المدير الفنى استقر على مواجهة أبوقير للأسمدة المقرر إقامتها يوم 21 فى بطولة كأس مصر بالبدلاء وبالناشئين خوفا من تعرض أى عنصر أساسى للإصابة قبل المواجهة المرتقبة أمام الزمالك يوم 27 نوفمبر الجارى فى نهائى دورى الأبطال.