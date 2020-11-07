شكرا لقرائتكم خبر عن رامي ربيعة ينتظم في مران الأهلي الجماعي بعد تعافيه من الإصابة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتظم رامي ربيعة، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، في تدريبات الكرة، اليوم السبت، بعد تعافيه من الإصابة في العضلة الخلفية.

ووفقًا للموقع الرسمي للنادي، شارك ربيعة بقوة في مران الفريق الجماعي، اليوم، بعد أن انتهى من تنفيذ برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة.

وخاض ربيعة برنامج إعداد قويًّا، انتهى خلال اليومين الماضيين، بعد أن حصل على وحدات تدريبية وبدنية متنوعة، تحت إشراف كابلو رانجواجا، مخطط الأحمال البدنية بالجهاز الفني للفريق، ليعود اللاعب اليوم للمشاركة بقوة في التدريبات الجماعية.