شكرا لقرائتكم خبر عن تجديد إعارة رزاق سيسيه إلى الاتحاد السكندري لموسم جديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

نجح مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحي، في إنهاء الاتفاق مع مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، على استمرار تواجد اللاعب الإيفوارى رزاق سيسيه ضمن صفوف نادى الاتحاد السكندرى الموسم المقبل للموسم الرابع على التوالي على سبيل الإعارة.

وذكر الموقع الرسمي لزعيم الثغر أن سيسيه قدم أداء أكثر من رائع منذ قدومه لزعيم الثغر وأصبح أحد العناصر الأساسية والمؤثرة بصفوف الفريق الأول لكرة القدم وكان محل أعجاب جميع المدربين الذين تولوا القيادة الفنية لفريق الكرة، كما أشاد الكابتن حسام حسن، المدير الفني، والكابتن إبراهيم حسن، مدير الكرة، بالإمكانات الفنية والبدنية للاعب.

وأشار الموقع إلى أنه من خلال العلاقات الطيبة التي تربط محمد مصيلحى ومرتضى منصور وأمير مرتضى منصور، المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك، تم الاتفاق على استمرار «سيسيه» بين صفوف زعيم الثغر على الرغم من تلقى اللاعب العديد من العروض الداخلية والخارجية، ولكن قوة العلاقات بين الناديين هي التي حسمت وجهة اللاعب المميز ليستمر اتحاديًا، وقد أتم الإجراءات الكابتن إيهاب جابر، مدير شؤون اللاعبين.