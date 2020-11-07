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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر فيدال: لا مقارنة بين رونالدو وميسي والأخير من كوكب آخر والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 7 نوفمبر 2020
أشار اللاعب أرتورو فيدال إلى أنه لا يوجد مقارنة بين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، حيث يعتبر لاعب وسط برشلونة السابق أن الدولي الأرجنتيني "من كوكب آخر".
وقال فيدال: "لا يوجد مقارنة بين ميسي ورونالدو. ميسي من كوكب آخر. من بين السنتين اللتين قضيتهما معه، بقيت أشياء كثيرة في قلبي. ولدت بيننا صداقة جميلة، وعلاقة ستبقى إلى الأبد. متحدة مدى الحياة".
وأضاف: "اخترت الإنتر لأنه مشروع جاد ومدرب يريد الفوز دائمًا. وصل هذا الفريق إلى نهائي الدوري الأوروبي الموسم الماضي لأن لاعبيه كانوا جائعين ولديهم كل شيء لتحقيق شيء مهم، وأنا الآن هنا أيضًا".
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