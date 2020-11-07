إصابة مدافع جنوى بفيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 7 نوفمبر 2020

أكد نادي جنوى الإيطالي إصابة مدافعه الكولومبي ​كريستيان زاباتا​ ب​فيروس كورونا​، وعليه سيغيب عن مواجهة روما، الأحد في الجولة السابعة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.



وأوضح النادي في بيان: "يعلن جنوى أنه عقب الفحوصات التي أجريت، في السادس من تشرين الثاني 2020، تبين إصابة المدافع كريستيان زاباتا بفيروس كورونا".

وأضاف: "اتخذ النادي الإجراءات اللازمة، وأبلغ السلطات المختصة بهذ الأمر".

وكان مدافع ميلان السابق شارك مع جنوى كأساسي في 5 من 6 مباريات، خاضها فريقه هذا الموسم، وكان آخرها الأسبوع الماضي في الديربي أمام سامبدوريا (1-1).