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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إصابة مدافع جنوى بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 7 نوفمبر 2020
أكد نادي جنوى الإيطالي إصابة مدافعه الكولومبي كريستيان زاباتا بفيروس كورونا، وعليه سيغيب عن مواجهة روما، الأحد في الجولة السابعة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.
وأوضح النادي في بيان: "يعلن جنوى أنه عقب الفحوصات التي أجريت، في السادس من تشرين الثاني 2020، تبين إصابة المدافع كريستيان زاباتا بفيروس كورونا".
وأضاف: "اتخذ النادي الإجراءات اللازمة، وأبلغ السلطات المختصة بهذ الأمر".
وكان مدافع ميلان السابق شارك مع جنوى كأساسي في 5 من 6 مباريات، خاضها فريقه هذا الموسم، وكان آخرها الأسبوع الماضي في الديربي أمام سامبدوريا (1-1).
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