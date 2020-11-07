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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الدوري البرتغالي: تونديلا ستخطى سانتا كلارا بهدفين والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 7 نوفمبر 2020
حقق فريق تونديلا فوزا معنويا جدا له بعد تخطيه سانتا كلارا بنتيجة 2 - 0 قفز فيه في ترتيب الدوري البرتغالي لكرة القدم ضمن المرحلة السابعة من المسابقة.
ورفع تونديلارصيده إلى 8 نقاط ليقفز من المركز الـ16 إلى المركز العاشر وتجمد رصيد سانتا كلارا عند 10 نقاط في المركز السادس.
وأنهى تونديلا الشوط الأول لصالحه بهدف سجله سالفادور أغرا في الدقيقة 35 وأضاف ماريو غونزاليس الهدف الثاني للفريق في الدقيقة 67.
حاول لاعبو سانتا كلارا تقليص الفارق الا ان دفاع تونديلا استمات امام الكرات ومنعهم من ذلك لينتهي اللقاء 0 - 2.
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