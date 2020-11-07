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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ماتيوس: الابا مهم لكن يمكن استبداله والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 7 نوفمبر 2020
أشار اللاعب السابق لوثار ماتيوس إلى أن اللاعب دافيد ألابا يُعد جزءا مهما من فريق بايرن ميونيخ، ولكن يمكن إيجاد بديلا عنه على عكس أمثال توماس مولر ومانويل نوير وروبرت ليفاندوفسكي.
وقال ماتيوس: "دافيد لاعب مهم في بايرن ميونيخ. لهذا السبب عرضوا عليه هذا العقد الرائع. توماس مولر ومانويل نوير وروبرت ليفاندوفسكي أهم قليلاً، وبالتالي هم أعلى منه في هيكل الرواتب. من الصعب استبدال دافيد. إنما لا يمكن الاستغناء عن مولر وليفاندوفسكي ونوير".
وأضاف: "آمل وما زلت أعتقد أن دافيد سيلعب في ميونيخ بعد الموسم. ومع ذلك، لم تصبح المفاوضات أسهل بالنسبة له".
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