ميسي يتخلى عن علامة الجزاء بعد 122 يوماً

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 7 نوفمبر 2020

نجح البديل ​ليونيل ميسي​ بقيادة ​برشلونة​ لإنتصار عريض على ضيفه ​ريال بيتيس​ 5-2 في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم السبت على ملعب الكامب نو ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإسباني لكرة القدم.



غاب ميسي عن التشكيلة الأساسية للنادي الكتالوني ولكن بعد دخوله بديلاً في الشوط الثاني وكانت النتيجة 1-1 سجل ثنائية وساهم بفوز فريقه 5-2.

وسجل ميسي هدفه الأول بشباك بيتيس (62 من ركلة جزاء) ليكون هدفه السادس توالياً من علامة الجزاء، أما الهدف الثاني فجاء من لعب مفتوح في الدقيقة 82.

وأشارت شبكة "أوبتا" للإحصائيات، إلى أن الهدف الثاني للبرغوث هو الأول الذي يسجله من لعب مفتوح، بعد 122 يوماً.