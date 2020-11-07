شكرا لقرائتكم سداسى الزمالك يشاركون فى مران منتخب مصر اليوم استعداد لتوجو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شهد مران المنتخب الوطنى اليوم السبت، مشاركة سداسى الزمالك محمد أبوجبل ومحمود علاء ومحمود حمدى "الونش"وطارق حامد وأحمد سيد زيزو" ومصطفى محمد فى التدريبات، بعد انضمامهم للمعسكر المفتوح الذى انطلق الثلاثاء الماضى بملعب بتروسبورت بالتجمع الخامس، استعدادا لمواجهتى توجو، ذهابا وإيابا، والمقرر لهما يومى 14 و17 نوفمبر الجاري.

وكان حسام البدرى المدير الفنى للمنتخب الوطني، قد أعلن أمس الجمعة عن ضم اللاعبين الستة، لقائمة المعسكر المفتوح، بعد انتهائهم من مهمتهم مع الزمالك فى مباراته مع الرجاء المغربى بإياب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا.

فيما أكد محمد بركات مدير منتخب مصر الأول، أن القائمة النهائية لمباراتىّ توجو يومىّ 14 و17 نوفمبر الجارى ستعلن عقب نهاية مران الفريق اليوم السبت، قبل الحصول على راحة من التدريبات لمدة 24 ساعة على أن يتجمع المنتخب يوم الاثنين للدخول فى معسكره المغلق بانضمام كل العناصر التى دخلت القائمة النهائية.

وأعلن الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة حسام البدرى، أسماء المنضمين من لاعبى الزمالك لقائمة الفريق الوطنى استعداداً للتحضيرات الرسمية لمواجهة منتخب توجو ذهابًا وإيابًا ضمن منافسات الجولة الثالثة والرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون.واللاعبون المنضمون هم: محمد أبوجبل ومحمود حمدى (الونش) ومحمود علاء وطارق حامد واحمد سيد (زيزو) ومصطفى محمد.

وينضم هؤلاء اللاعبون إلى تدريبات المعسكر المفتوح اليوم السبت بعد حصولهم على راحة لمدة 48 ساعة عقب مباراتهم أمام الرجاء البيضاوى فى لقاء العودة لقبل نهائى دورى أبطال أفريقيا.