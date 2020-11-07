شكرا لقرائتكم أحمد فتحى ينضم لتدريبات بيراميدز الاثنين المقبل لأول مرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ينضم أحمد فتحى الظهير الأيمن السابق لفريق الكرة الأول بالنادى الأهلى، لتدريب بيراميدز الجماعى لأول مرة يوم الاثنين المقبل، ليبدأ مع فريقه الجديد فترة الإعداد للموسم الكروى بعد انتهاء فترة الراحة السلبية التى حصلوا عليها عقب مواجهة المقاولون العرب فى ختام مسابقة الدورى الممتاز، والتى جمعتهما يوم السبت 31 أكتوبر الماضى، وانتهت بالتعادل الإيجابى بينهما بنتيجة 2 / 2، حيث منح الجهاز الفنى بقيادة هانى سعيد المدير الرياضى ومحمود فتح الله المدرب العام، لاعبى الفريق راحة سلبية عقب تلك المباراة، قبل العودة للتدريبات والاستعداد للموسم الجديد.

ووقع أحمد فتحى على عقود انتقاله لصفوف بيراميدز لمدة 3 مواسم مقبلة، بعدما فضل خوض تجربة جديدة ورفض عرض الأهلى للتجديد والاستمرار فى القلعة الحمراء، ليبدأ مرحلة جديدة مع بيراميدز ببداية الموسم الجديد.

ومن المنتظر أن يخوض هانى سعيد المدير الرياضى ومحمود فتح الله المدرب العام تدريبات بيراميدز التى ستقام يوم الاثنين، نظرًا لعدم التعاقد مع مدير فنى جديد حتى الأن، لخلافة الكرواتى أنتى تشاتشيتش الذى تمت إقالته بعدما أضاع على الفريق فرصة التتويج بلقب كأس مصر، والمركز الثانى فى الدورى بعدما حسمه الزمالك، كما خسر لقب الكونفدرالية الأفريقية بالهزيمة من نهضة بركان المغربى بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعتهما مساء أمس الأحد، على ملعب مولاى عبد الله بالمغرب.

وكان نادى بيراميدز قرر تأجيل المؤتمر الصحفى الذى كان مقررا له مساء الخميس الماضى، بقاعة مؤتمرات استاد الدفاع الجوى، لتقديم المدير الفنى الجديد لفريق الكرة، إلى موعد يحدد لاحقا، وجاء قرار تأجيل المؤتمر الصحفى نظرا لظروف الطيران العالمية وتأجيل الرحلة المقررة للمدير الفنى الجديد وعدم إمكانية وصول المدير الفنى إلى القاهرة لتقديمه للإعلام.

وينتظر مسئولو نادى بيراميدز حسم ملف المدير الفنى الأجنبى الجديد الذى سيتولى مهمة قيادة الفريق فى الموسم المقبل خلفًا للكرواتى أنتى تشاتشيتش، لفتح ملف تحديد مصير لاعبى الفريق المعارين، والذين تنتهى مدة إعاراتهم بنهاية الموسم، حيث أعار بيراميدز مهاجمه أحمد على لصفوف إنبى، فيما أعار ناصر منسى لطلائع الجيش، لاسيما وأن عمرو مرعى الذى كان معارًا لصفوف مصر المقاصة انتقل بشكل رسمى لطلائع الجيش، ليتبقى أحمد على وناصر منسى الذان سيحدد مصيرهما المدير الفنى الجديد.