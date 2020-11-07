شكرا لقرائتكم وادى دجلة يضم رضا عبد العال 3 مواسم مقبلة من بنى سويف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعاقد مسئولو نادى وادى دجلة، مع اللاعب رضا عبد العال جناح فريق بنى سويف لمدة 3 مواسم مقبلة، خلال فترة الانتقالات الحالية، فى إطار خطة الجهاز الفنى بقيادة اليونانى بابافاسيليو لتدعيم صفوف فريقه لتفادى الدخول فى دوامة الهبوط التى ظل يعانى منها غزلان دجلة فى الموسم المنصرم، حيث انهى الفريق الموسم فى المركز الخامس عشر برصيد 35 نقطة ليهرب من الهبوط للقسم الثانى ويضمن الاستمرار فى الدورى الممتاز.

وبضم رضا عبد العال يكون وادى دجلة حسم 3 صفقات حتى الوقت الحالى، أولهم التونسى إيهاب المباركى ظهير أيمن فريق الترجى واذى وقع عقود مع دجلة لمدة 3 سنوات فى صفقة انتقال حر، ومسعد عوض حارس مرمى فريق أسوان، بعد سداد مليون جنيه قيمة الشرط الجزائى، وفى الأخير رضا عبد العال.

كما أعلن وادى دجلة تجديد تعاقد كل من محمد عبد المنصف حارس المرمى، وحسام عرفات لمدة موسمين، بعقد ممتد حتى عام 2022.

وكان الأهلى نجح فى ضم أحمد رمضان بيكهام مدافع وادى دجلة بداية من الموسم الجديد لمدة 5 سنوات مقابل 12 مليون جنيه، مع امكانية اعارة 2 لاعبين من الفريق الأحمر لنظيره الدجلاوي.

وعرض الأهلى على دجلة استعارة اثنين من الثلاثى محمد فخرى وعربى بدر ومحمد شكري، فى الوقت الذى لازال دجلة يناقش احتياجاته قبل تحديد اللاعبين المختارين من الأهلي.

وكان مسئولو دجلة قد رفضوا ضم السنغالى أليو بادجى فى صفقة بيع أحمد رمضان بيكهام، وعرض مسئولو الفريق الأحمر إعارة بادجى لدجلة لمدة موسم بعد الاتفاق على دخول لاعبين من الأهلى داخل الصفقة، إلا أن المفاجأة كانت برغبة دجلة فى استعارة 2 من اللاعبين الشباب معلنين رفضهم ضم بادجى لوجود تحفظ فنى على أدائه.

وترغب إدارة الأهلى فى إعارة بادجى لعدم قناعة موسيمانى المدير الفنى للفريق بإمكانياته من ناحية، ولإفساح المجال أمام التعاقد مع مهاجم أجنبى سوبر من ناحية أخرى، ويجد الأهلى صعوبة فى تسويق السنغالى أليو بادجى خارج مصر بسبب غلق باب القيد فى معظم دوريات العالم خلال الفترة الحالية.