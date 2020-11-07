شكرا لقرائتكم علاء وحيد: الإسماعيلى يناشد جماهيره بالوقوف خلف لاعبى الدراويش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل صرح علاء وحيد المتحدث الإعلامى للإسماعيلى، أن مجلس الإدارة يناشد جماهيره بالوقوف خلف لاعبى الفريق والشد من أزرهم وخاصة عندما يتعرض لاعب للإصابة مثل باهر المحمدى مدافع الفريق الدولى والذى يحتاج لدعم وتشجيع جماهيره من أجل العودة سريعا للملاعب.

من جانبه، فقد قال المحمدى بأنه يسابق الزمن من أجل أن يصبح جاهزا قبل استئناف منافسات البطولة العربية، مطمئنا الجماهير بانه يواصل التدريبات الاستشفائيه بشكل مستمر قبل الانتظام بالتدريبات.

وأضاف: "تعجبت من البعض لإثارة موضوع تغير صورتى عبر حسابى على مواقع التواصل الاجتماعى".

وشدد: "أُقُدر حب الجماهير لى التى اعتبرها سندى الأول وأرى أن النادى الإسماعيلى هو صاحب الفضل الأكبر بعد الله عز وجل فيما وصلت إليه حتى الأن وانضمامى لصفوف منتخب مصر، وأؤكد اعتزازى وفخرى باستمرارى صفوف فريقى الذى أشجعه، قبل أن أدافع عن قميصه".

وأتبع المحمدى: "الفريق سيظهر بشكل مميز ومختلف بعد ابرام صفقات من العيار الثقيل".

واختتم المدافع الدولى: "أثق فى جميع اللاعبين على القتال فى الملعب من أجل إسعاد الجماهير وأؤكد مجددا فخرى بانتمائي للدراويش له وأرجو من الجماهير مساندة ودعم الفريق وعدم الالتفات لما يثار حول رحيلى عن الفريق الذى أتطلع أن أكون أحد المساهمين فى حصده لبطولة بعد غياب طويل".

من ناحية أخرى نجح مجلس إدارة الإسماعيلى بشكل رسمى فى خطف الأنجولى الهداف "أرى بابل" بتوصية من قبل لجنة التعاقدات، حيث بذل مسئولو النادى جهودًا كبيرة لإنجاز هذه الصفقة وضم أحد أبرز نجوم القارة السمراء فى الوقت الراهن، كما أنهى مجلس إدارة النادى الإسماعيلى، برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، بشكل رسمي، التعاقد مع أحمد مصطفى الجناح الأيمن وصانع الألعاب خلال الميركاتو الحالى وذلك بعد اشادة جهاز الدراويش بقدراته الفنية والبدنية.

وقال علاء وحيد، المتحدث الإعلامى للإسماعيلى، أن مجلس إدارة النادى برئاسة المهندس إبراهيم عثمان نجح فى التعاقد بصفة رسمية مع الدولى الجزائرى "رضوان شريفى" خلال فترة الانتقالات الحالية.

وجمع الإسماعيلى 41 نقطة فى بطولة الدورى بعد أن لعب 34 مباراة فاز فى 11 لقاء وتعادل فى 8 وخسر 15 مباراة وسجل لاعبوه 38 هدفا وتلقت شباكه 48.

وقاد البرازيلى هيرون ريكاردو الإسماعيلى فى 10 لقاءات حتى الآن فاز فى 4 وتعادل فى 2 وخسر أربعة مواجهات وأحرز 11 هدف وتلقت شباكه 13 هدفا.