شكرا لقرائتكم موسيمانى يعقد جلسة نظرية مع لاعبى الأهلى استعدادا لمواجهة أبوقير بكأس مصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اجتمع بيتسو موسيماني، المدير الفنى للأهلى، مع لاعبى الفريق فى محاضرة نظرية قبل انطلاق مران الفريق مساء اليوم السبت على ملعب التتش بالجزيرة، وشهدت المحاضرة الحديث عن بعض التحضيرات الخاصة بالوحدات التدريبية التى سيخضع لها الفريق فى مران اليوم.

كما قام موسيمانى بتصعيد خمسة لاعبين من الناشئين للمران مع الفريق الأول اليوم، وضمت قائمة اللاعبين الذين تم تصعيدهم كلا من أحمد أشرف ومحمد أشرف وعمر رزق، مواليد 2001، وإبراهيم السيد، مواليد 99، وأحمد السيد غريب، مواليد 2002 .

وعاد الفريق مساء اليوم السبت لاستئناف تدريباته على ملعب التتش بالجزيرة، استعدادًا للمرحلة المقبلة التى تشهد استكمال منافسات مسابقة كأس مصر بمواجهة أبو قير للأسمدة فى دور الـ8، وخوض نهائى دورى أبطال إفريقيا المحدد له يوم 27 نوفمبر الجارى أمام الزمالك.