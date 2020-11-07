شكرا لقرائتكم على فرج المصنف الأول عالميا في الإسكواش يفوز ببطولة كلاسيك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل توج البطل المصرى على فرج المصنف الأول عالمياً لرجال الاسكواش، ببطولة كلاسيك، والتى تقدر قيمة جوائزها المادية بـ 175 ألف دولار كأحد البطولات المصنفة بفئة البلاتينيوم وهى أعلى فئة ببطولات الاسكواش، وكان البطل المصرى على فرج، المصنف الأول عالمياً لرجال الاسكواش، قد تأهل إلى المباراة النهائية لمواجهة منافسه بول كول، وشهدت البطولة مشاركة مصرية واسعة لعدد من اللاعبين، كما شهدت الأدوار السابقة العديد من المفاجآت أيضاً، بعد خروج محمد الشوربجى المصنف الثانى عالميا من دور الـ 16 عقب خسارته أمام لاعب وادى دجلة الصاعد يوسف إبراهيم.

وفاز على فرج فى المباراة النهائية على منافسه النيوزيلاندى بول كول المصنف الخامس عالمياً فى مباراة الدور النهائى بثلاثة أشواط مقابل شوط فى مباراة استغرقت 61 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالى: 11-8, 6-11, 11-9, 11-9.

بهذا الفوز يعزز على فرج صدارته للتصنيف العالمى بعد التتويج بثانى ألقابه بعد توقف كورونا، خاصة وأن محمد الشوربجى منافسه الأبرز على التصنيف كان قد ودع تلك البطولة من دور الـ 16.

وفى وقت سابق، كشفت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش "PSA"، عن التصنيف العالمى الجديد للرجال فى شهر نوفمبر، حيث استعاد البطل المصرى على فرج، صدارة التصنيف العالمى بعدما تراجع عنها فى فبراير الماضى، لصالح محمد الشوربجى، إلا أن فوز على فرج مؤخراً ببطولة مصر الدولية للاسكواش والتى أقيمت تحت سفح أهرامات الجيزة، رفع من نقاطه ليستعيد الصدارة بعد 9 أشهر من هيمنة محمد الشوربجى عليه.

وتراجع محمد الشوربجى إلى التصنيف الثانى، كما تقدم طارق مؤمن مركزاً ليصل إلى التصنيف الثالث متخلياً عن المركز الرابع لكريم عبد الجواد الذى تراجع بعد خروجه المفاجئ من بطولة مصر الدولية فى الأدوار الأولى.

فيما تقدم مروان الشوربجى مركزاً ليصل إلى التصنيف السادس عالمياً، وتقدم مصطفى عسل 4 مراكز ليصل إلى التصنيف الـ 14 بعدما كان فى المركز الـ 18 وذلك بعد وصوله إلى نصف نهائى بطولة مصر الدولية وتغلبه على أكثر من لاعب يسبقه فى التصنيف.