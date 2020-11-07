شكرا لقرائتكم ميار شريف تحقق إنجازا تاريخيا وتصل لنهائى بطولة تشارلستون للتنس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نجحت ميار شريف فتاة مصر الذهبية فى تحقيق إنجاز تاريخى، بعد ما تمكنت فى الوصول إلى الدور النهائى لبطولة تشارلستون الدولية للتنس فى أمريكا، بعد ما تمكنت ميار المصنفة رقم 164 عالميا فى الفوز على اليابانية ميزاكى دوا المصنفة رقم 86 عالميا فى الدور قبل النهائي.

وحققت ميار شريف انجاز تاريخى جديد للتنس المصرى، بعد الفوز بثمان مباريات متتالية، حيث تمكنت فى الفوز على البلجيكية الرومانية جابرييلا تالابا 2-1 (3-6، 6-3، 6-1) وتتأهل إلى نصف نهائى بطولة تشارلستون الدولية للتنس بأمريكا .

نجحت ميار شريف فى مواصلة تألقها ببطولة تشارلستون الدولية للتنس فى أمريكا، بعد أن فازت على الأمريكية كارولين دولاهايد المصنفة 149 عالمياً 2-0 (7-5، 7-6) بعد ساعتين و25 دقيقة من اللعب لتتأهل إلى ربع نهائى بطولة تشارلستون الدولية للتنس فى أمريكا، واستطاعت ميار شريف تحقيق الفوز الثالث لها على التوالى فى بطولة تشارلستون الدولية للتنس فى أمريكا، بعدما تمكنت من اكتساح المصنفة 147 عالميا السلوفاكية كريستينا كوسوفا 2-0 (6-2، 6-1) لتتأهل إلى الدور الثانى الرئيسى من بطولة تشارلستون الدولية للتنس فى أمريكا. الجدير بالذكر أن ميار شريف بطلة مصر فى التنس كانت متأخرة فى المجموعة الاولى 5/1، واستطاعت العودة والفوز 7/5 على اللاعبة الأمريكية،وتمكنت من الفوز على الفرنسية هارمونى تان فى الدورى الثانى من تصفيات بطولة تشارلستون الدولية للتنس بأمريكا، لتتمكن البطلة المصرية فى تحقيق إنجاز جديد بالتأهل إلى الدور الرئيسى للبطولة بعد الفوز فى مباراتين متتاليتين.

ونجحت بطلة مصر فى التنس فى الفوز على الأمريكية اليكسا جلاتش 2-0 بالانسحاب بعدما سبق وتمكنت من الفوز بالمجموعة الأولى 6-2 لتتأهل إلى الدور الثانى من تصفيات بطولة تشارلستون الدولية للتنس بأمريكا. ميار شريف، بطلة التنس المصرية، 24 عاما، قفزت 9 مراكز فى التصنيف، لتحتل المركز 163 عالميا، وذلك بعد وصولها إلى الدور الرئيسى فى بطولة فرنسا المفتوحة للتنس "رولان جاروس" وهى إحدى بطولات الجراند سلام. جدير بالذكر أن البطلة المصرية فضلت العودة إلى مصر بعد تأهلها للدورالرئيسى لبطولة رولان جاروس للمرة الأولى فى تاريخ التنس المصرى، للاحتفال بهذا الإنجاز مع الشعب المصرى.