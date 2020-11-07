بطولة ألمانيا: لايبزيغ يستعيد توازنه والصدارة موقتا بانتظار قمة دورتموند وبايرن

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برلين - استعاد لايبزيغ توازنه بفوزه الصعب على ضيفه فرايبورغ 3-صفر السبت في المرحلة السابعة من بطولة المانيا لكرة القدم، واستعاد الصدارة مؤقتا بانتظار قمة المتصدرين السابقين بايرن ميونيخ ومضيفه بوروسيا دورتموند.

وسجل المدافع الفرنسي ابراهيما كوناتيه (26) ولاعب الوسط النمسوي مارسيل سابيتسر (70 من ركلة جزاء) والإسباني المعار من مانشستر سيتي الانكليزي أنخيلينيو (89) الاهداف.

واستفاد لايبزيغ من فوزه الثمين على ضيفه باريس سان جرمان الفرنسي 2-1 الاربعاء في الجولة الثالثة من مسابقة دوري أبطال أوروبا، وعاد إلى نغمة الانتصارات المحلية بعد خسارته امام بوروسيا مونشنغلادباخ صفر-1 في المرحلة الماضية، واستعاد مؤقتا الصدارة برصيد 16 نقطة بفارق نقطة واحدة أمام بوروسيا دورتموند وبايرن ميونيخ اللذين يلتقيان لاحقا.

وأكرم أونيون برلين وفادة ضيفه أرمينيا بيليفيلد العائد حديثا الى دوري الاضواء بخماسية نظيفة تناوب على تسجيلها الياباني كايتا إيندو (3) وروبرت أندريخ (13) والهولندي شيرالدو بيكر (45+2) وماكس كروزه (52 من ركلة جزاء) وسيدريك توخيرت (89).

وصعد أونيون برلين إلى المركز الرابع مؤقتا برصيد 12 نقطة بفارق الاهداف أمام باير ليفركوزن الذي يستضيف بوروسيا مونشنغلادباخ الاثنين في ختام المرحلة.

وأهدر شتوتغارت فرصة اللحاق بأونيون برلين بسقوطه في فخ التعادل أمام ضيفه اينتراخت فرانكفورت 2-2.

وكان شتوتغارت في طريقه الى تحقيق فوزه الثالث هذا الموسم بعد تعادلين متتاليين عندما تقدم بهدفين للارجنتيني نيكولاس غونساليس (17) وغونسالو كاسترو (33)، لكن فرانكفورت رد بهدفين للبرتغالي أندريه سيلفا (61) والارجنتيني دافيد ابراهام (75).

وهو الفوز الثالث على التوالي لشتوتغارت فرفع رصيده إلى 10 نقاط في المركز السابع مقابل الرصيد ذاته لاينتراخت فرانكفورت العاشر.

وأوقف هرتا برلين سلسلة ست مباريات دون انتصار بينها خمس هزائم متتالية عندما تغلب على مضيفه أوغسبورغ بثلاثية نظيفة سجلها البرازيلي ماتيوس كونيا (44 من ركلة جزاء) والبلجيكي دودي لوكيباكيو (51) والبولندي كريستوف بيونتيك (85).

واستهل هرتا برلين الموسم بالفوز على فيردر بريمن لكنه مني بخمس هزائم متتالية قبل ان يسقط في فخ التعادل امام فولفسبورغ في المرحلة الماضية.

وحرم المدافع الهولندي جرمياه جوست فريقه ماينتس من تحقيق فوزه الأول هذا الموسم والتخلص من المركز الأخير عندما هز شباكه بالخطأ مانحا التعادل للضيف شالكه 2-2.

وكان ماينتس البادئ بالتسجيل عبر دانيال بروزينزكي (6 من ركلة جزاء)، وأدرك شالكه التعادل بواسطة مارك أوث (36)، ثم منح الفرنسي جان فيليب كاتيتا التقدم لماينتس من ركلة جزاء في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الاول، لكن جوست حرم فريقه من الفوز عندما سجل بالخطأ في مرماه في الدقيقة 82.

ويبقى عزاء ماينتس كسبه النقطة الاولى هذا الموسم بعد ست هزائم متتالية، لكنه بقي في المركز الاخير بفارق نقطتين خلف شالكه وكولن اللذين لم يتذوقا بدورهما طعم الفوز حتى الان في البوندسليغا.

وكان كولن سقط في فخ التعادل امام مضيفه فيردر بريمن 1-1- الجمعة في افتتاح المرحلة.

ويلعب الأحد أيضا فولفسبورغ مع هوفنهايم.