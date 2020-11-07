برشلونة يستعيد توازنه في الليجا بخماسية في بيتيس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

حقق برشلونة فوزا عريضا على ضيفه ريال بيتيس بخمسة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب "كامب نو" مساء السبت، ضمن منافسات الأسبوع التاسع من الدوري الإسباني.

وبهذه النتيجة، يستعيد البارسا توازنه في الليجا رافعا رصيده إلى 11 نقطة ليرتقي إلى المركز الثامن بعد خوض 7 مباريات، بينما تجمد رصيد ريال بيتيس عند 12 نقطة من 9 مباريات ليحتل المرتبة السابعة.

وأصبح هذا الفوز الأول لبرشلونة في آخر خمس جولات بالدوري الإسباني، حيث تعثَّر في الأربع مباريات السابقة في الليجا بالخسارة أمام ريال مدريد وخيتافي، والتعادل مع إشبيلية وديبورتيفو ألافيس.

وكان الشوط الأول من المباراة انتهى بالتعادل (1-1)، قبل أن يشارك الأرجنتيني ليونيل ميسي أسطورة برشلونة كبديل في الشوط الثاني لينجح في تسجيل هدفين ويقود فريقه لسحق الضيوف (5-2).

يُذكر أن الهدف الثاني لميسي أنهى به سلسلة استمرت 122 يوما في الليجا دون تسجيل أي هدف من اللعب المفتوح مع برشلونة، حيث جائت جميع أهداف الأسطورة الأرجنتيني هذا الموسم من علامة الجزاء.