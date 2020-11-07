سداسي الزمالك يشارك في تدريب المنتخب استعدادا لمواجهتي توجو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

واصل المنتخب الوطني تدريباته، مساء اليوم السبت، استعدادا لمواجهتي توجو ، ذهابا وإيابا، والمقرر لهما يومي 14 و17 نوفمبر الجاري.

وشارك في تدريبات المنتخب سداسي الزمالك محمد أبوجبل ومحمود علاء ومحمود حمدي "الونش"وطارق حامد وأحمد سيد زيزو" ومصطفى محمد في التدريبات، بعد انضمامهم للمعسكر المفتوح.

وفي وقت سابق، انطلق المعسكر المفتوح لمنتخب مصر، الثلاثاء الماضي، بملعب بتروسبورت بالتجمع الخامس، استعدادا لمواجهتي توجو ، ذهابا وإيابا، والمقرر لهما يومي 14 و17 نوفمبر الجاري.

ومن جانبه، أعلن حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني، أمس الجمعة، ضم اللاعبين الستة، لقائمة المعسكر المفتوح، بعد انتهائهم من مهمتهم مع الزمالك في مباراته مع الرجاء المغربي بإياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلي، في نهائي دوري أبطال إفريقيا، المقرر لها يوم 27 نوفمبر الجاري.