باهر المحمدي يرد على أنباء رغبته في الرحيل عن الإسماعيلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد المدافع الدولي باهر المحمدي، لاعب الإسماعيلي، على تمسكه بالتواجد مع فريقه الحالي، نافيًا ما تردد بشأن قيامه بتغيير صورته وعلاقته بالرحيل عن قلعة الدراويش.

وقال المحمدي في تصريحات للموقع الرسمي لنادي الإسماعيلي، إنه تعجب من البعض لإثارة موضوع تغيير صورته عبر حسابه علي مواقع التواصل الإجتماعى.

وأوضح، أنه يعتبر جماهير نادي الإسماعيلي هي صاحبة الفضل الأكبر فيما وصل إليه حتى الأن وانضمامه لصفوف منتخب مصر.

وأشار مدافع منتخب مصر إلى أنه يعتز ويفخر باستمراره في صفوف فريق الإسماعيلي الذى يشجعه، قبل أن يدافع عن قميصه.

وأكد أنه سيسابق الزمن من أجل أن يصبح جاهزا قبل استنئاف منافسات البطولة العربية، مطمئنا الجماهير بانه يواصل التدريبات الاستشفائية بشكل مستمر قبل الانتظام بالتدريبات.

وشدد على ضرورة مساندة الجماهير للفريق في هذه الفترة، وعدم الإلتفات لما يثار حول رحيله، مؤكدًا أنه يتطلع أن يكون أحد المساهمين فى حصده بطولة للنادي بعد غياب طويل.